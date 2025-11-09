Foire aux disques Thionville

Foire aux disques Thionville dimanche 9 novembre 2025.

Foire aux disques

1 place Anne Grommerch Thionville Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

Une vingtaine d’exposants Vinyles/CD/DVD

Tous les styles Rock/Psyché/Prog/Reggae/Electro/Hip Hop/Jazz/Blues/New Wave/Post Punk/Metal/Hard/Heavy/Pop/Country/Folk/Punk/Indie/Pop Rock/Stoner/Trip Hop/Original Soundtrack etc…

Avec de retour cette année la présence de Jean Louis Rancurel

Photographe et grand amateur de rock, il ne se sépare jamais de son appareil photo. Il a assidûment suivi les groupes de rock en tournée à travers la France et sur les scènes parisiennes du début des années 1960 aux années 1980, et continue encore aujourd’hui. Amoureux de son métier, il apporte une grande générosité dans ses prises de vue et restitue fidèlement les plus beaux moments du rock français, sur scène ou pour des pochettes de disques. Il est un des photographes mythiques de cette période, tels Jean-Marie Périer ou Tony Franck.Tout public

1 place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 9 78 80 03 27 bcmusicthionville@gmail.com

English :

Some twenty exhibitors: Vinyl/CD/DVD

All styles: Rock/Psyche/Prog/Reggae/Electro/Hip Hop/Jazz/Blues/New Wave/Post Punk/Metal/Hard/Heavy/Pop/Country/Folk/Punk/Indie/Pop Rock/Stoner/Trip Hop/Original Soundtrack etc…

Jean Louis Rancurel is back again this year:

Photographer and rock enthusiast, he never takes his camera off his back. He assiduously followed rock bands on tour across France and on Parisian stages from the early 1960s to the 1980s, and continues to do so today. A lover of his craft, he brings a great generosity to his photography, faithfully capturing the finest moments of French rock, whether on stage or for record sleeves. He is one of the legendary photographers of this period, like Jean-Marie Périer or Tony Franck.

German :

Rund zwanzig Aussteller Vinyl/CD/DVD

Alle Stilrichtungen: Rock/Psyche/Prog/Reggae/Electro/Hip Hop/Jazz/Blues/New Wave/Post Punk/Metal/Hard/Heavy/Pop/Country/Folk/Punk/Indie/Pop Rock/Stoner/Trip Hop/Original Soundtrack usw…

In diesem Jahr ist auch Jean Louis Rancurel wieder mit von der Partie:

Als Fotograf und großer Rockliebhaber trennt er sich nie von seiner Kamera. Von den frühen 1960er bis zu den 1980er Jahren und auch heute noch hat er Rockbands auf ihren Tourneen durch Frankreich und auf den Pariser Bühnen begleitet. Als Liebhaber seines Berufs bringt er eine große Großzügigkeit in seine Aufnahmen ein und gibt die schönsten Momente der französischen Rockmusik getreu wieder, sei es auf der Bühne oder für Plattencover. Er ist einer der legendären Fotografen dieser Zeit, wie Jean-Marie Périer oder Tony Franck.

Italiano :

Una ventina di espositori: Vinile/CD/DVD

Tutti gli stili: Rock/Psyche/Prog/Reggae/Electro/Hip Hop/Jazz/Blues/New Wave/Post Punk/Metal/Hard/Heavy/Pop/Country/Folk/Punk/Indie/Pop Rock/Stoner/Trip Hop/Colonne sonore originali ecc…

Jean Louis Rancurel è tornato anche quest’anno:

Fotografo e appassionato di rock, non è mai senza la sua macchina fotografica. Ha seguito assiduamente i gruppi rock in tournée in Francia e sui palcoscenici parigini dai primi anni ’60 agli anni ’80, e continua a farlo oggi. Amante del suo mestiere, è generoso con le sue fotografie e cattura fedelmente i momenti più belli del rock francese, sia sul palco che sulle copertine dei dischi. È uno dei fotografi leggendari dell’epoca, come Jean-Marie Périer e Tony Franck.

Espanol :

Una veintena de expositores: Vinilos/CD/DVD

Todos los estilos: Rock/Psyche/Prog/Reggae/Electro/Hip Hop/Jazz/Blues/New Wave/Post Punk/Metal/Hard/Heavy/Pop/Country/Folk/Punk/Indie/Pop Rock/Stoner/Trip Hop/Banda sonora original etc…

Jean Louis Rancurel vuelve este año:

Fotógrafo y aficionado al rock, nunca está sin su cámara. Ha seguido asiduamente a los grupos de rock en sus giras por Francia y los escenarios parisinos desde principios de los años 60 hasta los 80, y sigue haciéndolo hoy en día. Amante de su oficio, es generoso con su fotografía y capta fielmente los mejores momentos del rock francés, tanto en los escenarios como en las portadas de los discos. Es uno de los fotógrafos legendarios de la época, como Jean-Marie Périer y Tony Franck.

