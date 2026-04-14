Foire aux fleurs et artisanat d’art Monségur
Foire aux fleurs et artisanat d’art Monségur vendredi 8 mai 2026.
Monségur
Foire aux fleurs et artisanat d’art
Place Robert Darniche Monségur Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:30:00
fin : 2026-05-08 17:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Sous la halle de Monségur, retrouvez la foire aux fleurs avec plus de 40 exposants, des ateliers créatifs et des animations. Vous trouverez de quoi embellir votre jardin ! .
Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@vivre-monsegur.fr
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English : Foire aux fleurs et artisanat d’art
L’événement Foire aux fleurs et artisanat d’art Monségur a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Entre-deux-Mers
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