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Foire aux fleurs et artisanat d’art Monségur

Foire aux fleurs et artisanat d’art Monségur

Foire aux fleurs et artisanat d’art Monségur vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Place Robert Darniche

Ville : 33580 Monségur

Département : Gironde

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Monségur

Foire aux fleurs et artisanat d’art

Place Robert Darniche Monségur Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:30:00
fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Sous la halle de Monségur, retrouvez la foire aux fleurs avec plus de 40 exposants, des ateliers créatifs et des animations. Vous trouverez de quoi embellir votre jardin !   .

Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine   contact@vivre-monsegur.fr

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English : Foire aux fleurs et artisanat d’art

L’événement Foire aux fleurs et artisanat d’art Monségur a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Entre-deux-Mers

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