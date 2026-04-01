Le Deschaux

FOIRE AUX FLEURS ET LEGUMES VIDE JARDIN

Parking salle des fêtes et allée du château Le Deschaux Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:30:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

12ème FOIRE aux Fleurs et aux LEGUMES accompagnée du VIDE JARDIN organisée par l’association LA FRUITIERE à LE DESCHAUX.

Seront présents des maraichers bio, horticulteurs, pépiniéristes, apiculteurs et autres passionnés de la nature et de ses produits.

Vous trouverez toutes sortes de plants de légumes, fleurs, plantes vivaces, arbustes, miel, vivaces, décoration, etc

Les particuliers peuvent vendre des objets personnels, neufs et usagés se rapportant au jardin, à la nature et à l’extérieur de la maison (plants, boutures, jardinières, mobilier de jardin, décorations, livres, tondeuses, outillage de jardinage …

Services à disposition: petite restauration, buvette, sanitaires PMR

Entrée gratuite pour les visiteurs

Exposants particuliers: 2 €/ml

Exposants professionnels: 4 €/ml .

Parking salle des fêtes et allée du château Le Deschaux 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 56 40 90 kedziora.sandrine@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FOIRE AUX FLEURS ET LEGUMES VIDE JARDIN

L’événement FOIRE AUX FLEURS ET LEGUMES VIDE JARDIN Le Deschaux a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu