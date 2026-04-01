FOIRE AUX FLEURS ET LEGUMES VIDE JARDIN Le Deschaux
FOIRE AUX FLEURS ET LEGUMES VIDE JARDIN Le Deschaux dimanche 26 avril 2026.
Le Deschaux
FOIRE AUX FLEURS ET LEGUMES VIDE JARDIN
Parking salle des fêtes et allée du château Le Deschaux Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-26
12ème FOIRE aux Fleurs et aux LEGUMES accompagnée du VIDE JARDIN organisée par l’association LA FRUITIERE à LE DESCHAUX.
Seront présents des maraichers bio, horticulteurs, pépiniéristes, apiculteurs et autres passionnés de la nature et de ses produits.
Vous trouverez toutes sortes de plants de légumes, fleurs, plantes vivaces, arbustes, miel, vivaces, décoration, etc
Les particuliers peuvent vendre des objets personnels, neufs et usagés se rapportant au jardin, à la nature et à l’extérieur de la maison (plants, boutures, jardinières, mobilier de jardin, décorations, livres, tondeuses, outillage de jardinage …
Services à disposition: petite restauration, buvette, sanitaires PMR
Entrée gratuite pour les visiteurs
Exposants particuliers: 2 €/ml
Exposants professionnels: 4 €/ml .
Parking salle des fêtes et allée du château Le Deschaux 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 56 40 90 kedziora.sandrine@orange.fr
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English : FOIRE AUX FLEURS ET LEGUMES VIDE JARDIN
L’événement FOIRE AUX FLEURS ET LEGUMES VIDE JARDIN Le Deschaux a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu