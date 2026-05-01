Varaignes

Foire aux fleurs et repas exotique

Place des maronniers Varaignes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Foire aux fleurs de 9h à 17h. Repas au château à 12h30. Menu: punch/potage/rougail saucisses/riz, haricots rouges/salade/fromage/salade de fruits/vin/café. Réservation avant le 5 mai.

Foire aux fleurs de 9h à 17h. Repas au château à 12h30. Menu: punch/potage/rougail saucisses/riz, haricots rouges/salade/fromage/salade de fruits/vin/café. Réservation avant le 5 mai. .

Place des maronniers Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 03 30 38

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English : Foire aux fleurs et repas exotique

Flower fair from 9 a.m. to 5 p.m. Meal at the château at 12.30 pm. Menu: punch/potage/sausage rougail/rice, red beans/salad/cheese/fruit salad/wine/coffee. Reservations by May 5.

L’événement Foire aux fleurs et repas exotique Varaignes a été mis à jour le 2026-04-27 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin