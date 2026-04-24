Durmenach

Foire aux foins Heimart

Durmenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 08:30:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Artisanat, commerce, gastronomie et convivialité

Créée en 1964, de son nom d’origine Heimart , elle est l’ancêtre des marchés-foires dominicales d’Alsace.

Toute la journée dans les rues du centre du village volailles, replants de jardin, produits de l’apiculture, fromages, salaisons, pains artisanaux, vêtements, outillage,…

Restauration proposée par les associations locales Bouchées à la reine, pizze et tartes flambées cuites au feu de bois, merguez, saucisses, sandwitchs,… .

Durmenach 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 9 71 42 89 37 thomas.zundel@orange.fr

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English :

Crafts, trade, gastronomy and conviviality

L’événement Foire aux foins Heimart Durmenach a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme du Sundgau