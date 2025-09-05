Foire aux Fromages La Capelle
Foire aux Fromages La Capelle vendredi 5 septembre 2025.
Foire aux Fromages
La Capelle Aisne
Tarif : 4 – 4 –
4
Tarif réduit adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05 07:00:00
fin : 2025-09-08 23:00:00
Date(s) :
2025-09-05 2025-09-06 2025-09-07 2025-09-08
Rappel des horaires
– Le 05/09 de 14h à 17h
– Le 06/09 de 7h à 23h
– Le 07/09 de 7h à 19h
– Le 08/09 de 10h à 14h
La Foire aux Fromages de La Capelle, l’événement incontournable du premier week-end de septembre ! Des éleveurs, artisans et producteurs régionaux venus de tout l’hexagone, exposent au public toute la richesse et la diversité de nos terroirs.
Au programme pendant ce week-end
Vendredi 5 septembre pour la première fois, un salon des métiers ouvrira ses portes de 14 h à 17 h 00.
Principalement destiné aux scolaires, il a pour objectif de faire découvrir l’ensemble des savoir-faire et des produits locaux qui contribuent à la richesse et à l’identité de notre territoire.
Samedi 6 septembre à partir de 7 h, retrouvez une grande brocante dans le centre-ville.
L’inauguration de la foire à 9h30 départ devant la mairie.
Remise des prix du concours « des produits de terroir et vin de champagne » à 12 h 30 au stand du Crédit Agricole.
Sur la scène Espace Gourmand, il y aura un mini-concert de l’harmonie à 15 h, et un concours de fromage blanc (réservé aux femmes) à 18 h.
21 h 00 23 h 00 retrouvez nous pour un concert gratuit de Tracy, révélée dans The Voice 2025 et Cover Mania
Dimanche 7 septembre grande braderie dans le centre-ville à partir de 7 h.
Dans la halle d’élevage, un défilé des animaux primés se tiendra à 12 h 30 ainsi qu’une présentation des animaux pour les enfants à 11 h.
Sur la scène d’Espace Gourmand, une initiation à la country par NJ Country commencera à 14 h.
Et un concours de maroilles (réservé aux hommes) à 18 h.
Pendant ces deux jours, une garderie pour les enfants de 3 à 12 ans est mise en place de 10 h à 18 h, il y a également une fête foraine, ainsi qu’un concours Ovin et Bovin.
La journée des exposants et la clôture de la foire se feront le lundi 14 h 00.
Retrouvez le programme de la Foire détaillé sur le site web https://www.foireauxfromages.com/programme/ 4 .
La Capelle 02260 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 52 02
English :
Timetable reminder:
– 05/09 from 2pm to 5pm
– 06/09 from 7am to 11pm
– 07/09 from 7am to 7pm
– 08/09 from 10am to 2pm
German :
Erinnerung an den Zeitplan:
– Am 05.09. von 14:00 bis 17:00 Uhr
– Am 06.09. von 7:00 bis 23:00 Uhr
– Am 07.09. von 7:00 bis 19:00 Uhr
– Am 08.09. von 10:00 bis 14:00 Uhr
Italiano :
Promemoria sugli orari:
– 05/09 dalle 14:00 alle 17:00
– 06/09 dalle 7.00 alle 23.00
– 07/09 dalle 7 alle 19
– 08/09 dalle 10.00 alle 14.00
Espanol :
Recordatorio de horarios:
– 05/09 de 14h a 17h
– 06/09 de 7h a 23h
– 07/09 de 7h a 19h
– 08/09 de 10h a 14h
L’événement Foire aux Fromages La Capelle a été mis à jour le 2025-08-17 par SIM Hauts-de-France BIT Guise