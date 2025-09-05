Foire aux Fromages La Capelle

Foire aux Fromages La Capelle vendredi 5 septembre 2025.

Foire aux Fromages

La Capelle Aisne

Rappel des horaires

– Le 05/09 de 14h à 17h

– Le 06/09 de 7h à 23h

– Le 07/09 de 7h à 19h

– Le 08/09 de 10h à 14h

La Foire aux Fromages de La Capelle, l’événement incontournable du premier week-end de septembre ! Des éleveurs, artisans et producteurs régionaux venus de tout l’hexagone, exposent au public toute la richesse et la diversité de nos terroirs.

Au programme pendant ce week-end

Vendredi 5 septembre pour la première fois, un salon des métiers ouvrira ses portes de 14 h à 17 h 00.

Principalement destiné aux scolaires, il a pour objectif de faire découvrir l’ensemble des savoir-faire et des produits locaux qui contribuent à la richesse et à l’identité de notre territoire.

Samedi 6 septembre à partir de 7 h, retrouvez une grande brocante dans le centre-ville.

L’inauguration de la foire à 9h30 départ devant la mairie.

Remise des prix du concours « des produits de terroir et vin de champagne » à 12 h 30 au stand du Crédit Agricole.

Sur la scène Espace Gourmand, il y aura un mini-concert de l’harmonie à 15 h, et un concours de fromage blanc (réservé aux femmes) à 18 h.

21 h 00 23 h 00 retrouvez nous pour un concert gratuit de Tracy, révélée dans The Voice 2025 et Cover Mania

Dimanche 7 septembre grande braderie dans le centre-ville à partir de 7 h.

Dans la halle d’élevage, un défilé des animaux primés se tiendra à 12 h 30 ainsi qu’une présentation des animaux pour les enfants à 11 h.

Sur la scène d’Espace Gourmand, une initiation à la country par NJ Country commencera à 14 h.

Et un concours de maroilles (réservé aux hommes) à 18 h.

Pendant ces deux jours, une garderie pour les enfants de 3 à 12 ans est mise en place de 10 h à 18 h, il y a également une fête foraine, ainsi qu’un concours Ovin et Bovin.

La journée des exposants et la clôture de la foire se feront le lundi 14 h 00.

Retrouvez le programme de la Foire détaillé sur le site web https://www.foireauxfromages.com/programme/ 4 .

La Capelle 02260 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 52 02

