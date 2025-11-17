Foire aux fruits d’hiver

Le village Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 08:30:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Grande diversité de fruits d’hiver et produits de saison de qualité miel, confitures, foie gras, potiron, fruits confits, pommes, châtaignes, escargots, picodons, noix…de l’artisanat d’art et surtout de la bonne humeur!

.

Le village Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 4saisonspaysforetdesaou@gmail.com

English :

Great diversity of winter fruits and quality seasonal products: honey, jams, foie gras, pumpkin, candied fruits, apples, chestnuts, snails, picodons, walnuts… arts and crafts and above all good humour!

German :

Große Vielfalt an Winterfrüchten und saisonalen Qualitätsprodukten: Honig, Marmeladen, Foie gras, Kürbis, kandierte Früchte, Äpfel, Kastanien, Schnecken, Picodons, Nüsse… Kunsthandwerk und vor allem gute Laune!

Italiano :

Grande varietà di frutti invernali e prodotti stagionali di qualità: miele, marmellate, foie gras, zucca, frutta candita, mele, castagne, lumache, picodon, noci… arte e artigianato e soprattutto buon umore!

Espanol :

Gran diversidad de frutas de invierno y productos de temporada de calidad: miel, mermeladas, foie gras, calabaza, frutas confitadas, manzanas, castañas, caracoles, picodones, nueces… ¡artesanía y sobre todo buen humor!

L’événement Foire aux fruits d’hiver Saou a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme