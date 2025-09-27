Foire aux grattons Montceau-les-Mines

Foire aux grattons Montceau-les-Mines samedi 27 septembre 2025.

Foire aux grattons

Place de l’Église Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 15:00:00

2025-09-27

Un moment chaleureux, festif et convivial où se mêlent bonne humeur, huîtres et spécialités locales… C’est LE rendez-vous incontournable des gourmands et des amoureux d’ambiance villageoise la Foire aux grattons !

Cette année, l’événement sera animé par Orphéane, qui vous entraînera dans une atmosphère musicale et festive.

Venez partager ce moment unique, profiter des saveurs et vous laisser emporter par la musique et la bonne humeur ! .

Place de l’Église Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

