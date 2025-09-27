Foire aux grattons Montceau-les-Mines
Foire aux grattons Montceau-les-Mines samedi 27 septembre 2025.
Foire aux grattons
Place de l’Église Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 15:00:00
2025-09-27
Un moment chaleureux, festif et convivial où se mêlent bonne humeur, huîtres et spécialités locales… C’est LE rendez-vous incontournable des gourmands et des amoureux d’ambiance villageoise la Foire aux grattons !
Cette année, l’événement sera animé par Orphéane, qui vous entraînera dans une atmosphère musicale et festive.
Venez partager ce moment unique, profiter des saveurs et vous laisser emporter par la musique et la bonne humeur ! .
Place de l’Église Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Foire aux grattons
German : Foire aux grattons
Italiano :
Espanol :
