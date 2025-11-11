Foire aux harengs Lieurey

Foire aux harengs

Bourg Lieurey Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

À Lieurey, dans l’Eure, on fête aussi le hareng… et comment ! Pendant la guerre de Cent Ans, un convoi de harengs était resté bloqué par la neige à Lieurey. Pour ne pas perdre la marchandise, une grande vente fut organisée. Cette tradition s’est perpétuée. Un concours du plus gros mangeur de harengs vous y attend. Avis aux amateurs ! .

Bourg Lieurey 27560 Eure Normandie +33 2 32 57 90 38

English : Foire aux harengs

