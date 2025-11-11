Foire aux harengs Lieurey
Foire aux harengs Lieurey mardi 11 novembre 2025.
Foire aux harengs
Bourg Lieurey Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
À Lieurey, dans l’Eure, on fête aussi le hareng… et comment ! Pendant la guerre de Cent Ans, un convoi de harengs était resté bloqué par la neige à Lieurey. Pour ne pas perdre la marchandise, une grande vente fut organisée. Cette tradition s’est perpétuée. Un concours du plus gros mangeur de harengs vous y attend. Avis aux amateurs ! .
Bourg Lieurey 27560 Eure Normandie +33 2 32 57 90 38
English : Foire aux harengs
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Foire aux harengs Lieurey a été mis à jour le 2025-01-23 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge