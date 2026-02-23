Foire aux harengs Gymnase Municipal Rupt-sur-Moselle

Foire aux harengs

Gymnase Municipal 20 Rue Jules Ferry Rupt-sur-Moselle Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

2026-03-21

142ème édition! Grande braderie dans les rues du centre le samedi. Buvette et vente de harengs frais. Animations: vieux métiers, mini-ferme et spectacles. Salon des vins et du terroir tout le week-end. Programme des deux événements téléchargeable ci dessousTout public

142nd edition! Big jumble sale in the streets of the town center on Saturday. Refreshment bar and sale of fresh herring. Entertainment: old trades, mini-farm and shows. Wine and local produce fair all weekend. Program for both events download below

