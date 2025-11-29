Foire Aux Huîtres Bourges
Foire Aux Huîtres Bourges samedi 29 novembre 2025.
Foire Aux Huîtres
Rue d’Auron Bourges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
Date(s) :
2025-11-29
La Foire aux huîtres revient une nouvelle fois !
N’attendez plus et rendez-vous vite dans la rue d’Auron pour savourer de délicieuses huîtres. La rue vibrera au rythme d’une ambiance à la fois festive et gourmande.
Dégustations, rires et musique seront au rendez-vous grâce à la présence d’un groupe folklorique, d’une batucada entraînante et d’une déambulation féerique qui émerveillera petits et grands.
Un moment authentique et chaleureux à partager entre amis ou en famille, pour célébrer ensemble les plaisirs simples et la magie de la saison.
Si vous êtes amateur de fruits de mer, n’attendez plus ! .
Rue d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire union.ruedauron@gmail.com
English :
The Oyster Fair is back again!
German :
Die Austernmesse kehrt ein weiteres Mal zurück!
Italiano :
La Fiera delle Ostriche è tornata!
Espanol :
Vuelve la Feria de la Ostra
L’événement Foire Aux Huîtres Bourges a été mis à jour le 2025-11-21 par OT BOURGES