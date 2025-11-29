Foire Aux Huîtres

Rue d’Auron Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

La Foire aux huîtres revient une nouvelle fois !

N’attendez plus et rendez-vous vite dans la rue d’Auron pour savourer de délicieuses huîtres. La rue vibrera au rythme d’une ambiance à la fois festive et gourmande.

Dégustations, rires et musique seront au rendez-vous grâce à la présence d’un groupe folklorique, d’une batucada entraînante et d’une déambulation féerique qui émerveillera petits et grands.

Un moment authentique et chaleureux à partager entre amis ou en famille, pour célébrer ensemble les plaisirs simples et la magie de la saison.

Si vous êtes amateur de fruits de mer, n’attendez plus ! .

Rue d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire union.ruedauron@gmail.com

English :

The Oyster Fair is back again!

German :

Die Austernmesse kehrt ein weiteres Mal zurück!

Italiano :

La Fiera delle Ostriche è tornata!

Espanol :

Vuelve la Feria de la Ostra

L’événement Foire Aux Huîtres Bourges a été mis à jour le 2025-11-21 par OT BOURGES