Foire aux infos Office de Tourisme Les Rousses

Foire aux infos

Office de Tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-12-21 17:30:00
2025-12-21 2025-12-28 2026-01-04 2026-01-11 2026-01-18 2026-01-25 2026-02-01 2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01 2026-03-08

Temps convivial afin de favoriser la découverte des animations de la semaine et la rencontre des socioprofessionnels de la station et de leurs activités.
Repli salle de l’Omnibus.   .

English : Foire aux infos

