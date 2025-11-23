Foire aux jouets à Sainte-Luce-sur-Loire Salle Marc-Jaffret Sainte-Luce-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-23 10:00 – 18:00

Gratuit : non Entrée libre. Tout public

Venez faire vos emplettes solidaires de Noël !Jeux, jouets et livres d’occasion pour enfants et adultes collectés toute l’année, préparés avec amour et soin par les bénévoles.

Salle Marc-Jaffret Sainte-Luce-sur-Loire 44980

https://www.facebook.com/events/1575175010531100/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D