Foire aux jouets à Sainte-Luce-sur-Loire Salle Marc-Jaffret Sainte-Luce-sur-Loire dimanche 23 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-23 10:00 – 18:00
Gratuit : non Entrée libre. Tout public
Venez faire vos emplettes solidaires de Noël !Jeux, jouets et livres d’occasion pour enfants et adultes collectés toute l’année, préparés avec amour et soin par les bénévoles.
Salle Marc-Jaffret Sainte-Luce-sur-Loire 44980
