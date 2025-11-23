Foire aux jouets à Savy

Rue de picardie Savy Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 16:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Une foire aux jouets aura lieu le dimanche 23 novembre 2025 à la salle polyvalente Claudine Bardiaux (rue de Picardie) à Savy de 9h à 16h.

Organisée par Savy Animation.

Informations 03 23 68 80 42 0 .

Rue de picardie Savy 02590 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 68 80 42

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Foire aux jouets à Savy Savy a été mis à jour le 2025-06-17 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois