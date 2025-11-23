Foire aux jouets à Savy Savy
Foire aux jouets à Savy Savy dimanche 23 novembre 2025.
Rue de picardie Savy Aisne
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 16:00:00
2025-11-23
Une foire aux jouets aura lieu le dimanche 23 novembre 2025 à la salle polyvalente Claudine Bardiaux (rue de Picardie) à Savy de 9h à 16h.
Organisée par Savy Animation.
Informations 03 23 68 80 42 0 .
Rue de picardie Savy 02590 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 68 80 42
