Foire aux jouets et à la puériculture Plouguerneau
Foire aux jouets et à la puériculture
6 Gwikerne Plouguerneau Finistère
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Venez faire de bonnes affaires pour vos enfants !
Grande foire à la puériculture et aux jouets organisée par l’école Diwan de Plouguerneau.
Au programme
Vêtements bébé et enfant
Jeux et jouets
Articles de puériculture (poussettes, chaises hautes, lits, etc.)
Livres et matériel d’éveil
Animation spéciale Noël
Photo avec le Père Noël (souvenir garanti pour les petits et les grands !) de 11h00 à 13H30/15H30 à 16H30
Sur place buvette et Crêpes Bio salées et sucrées toute la journée.
L’emplacement se vend au mètre. Si vous souhaitez une table entière, réservez 4 mètres !
Si vous prévoyez un portant, réservez également son emplacement https://www.helloasso.com/associations/kuzul-skoazell-diwan-plougerne/evenements/foire-puericulture-et-jouets-7-dec-2025 .
6 Gwikerne Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne
