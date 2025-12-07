Foire aux jouets et à la puériculture Plouguerneau

Foire aux jouets et à la puériculture

6 Gwikerne Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Venez faire de bonnes affaires pour vos enfants !

Grande foire à la puériculture et aux jouets organisée par l’école Diwan de Plouguerneau.

Au programme

Vêtements bébé et enfant

Jeux et jouets

Articles de puériculture (poussettes, chaises hautes, lits, etc.)

Livres et matériel d’éveil

Animation spéciale Noël

Photo avec le Père Noël (souvenir garanti pour les petits et les grands !) de 11h00 à 13H30/15H30 à 16H30

Sur place buvette et Crêpes Bio salées et sucrées toute la journée.

L’emplacement se vend au mètre. Si vous souhaitez une table entière, réservez 4 mètres !

Si vous prévoyez un portant, réservez également son emplacement https://www.helloasso.com/associations/kuzul-skoazell-diwan-plougerne/evenements/foire-puericulture-et-jouets-7-dec-2025 .

