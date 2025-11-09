Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Foire aux jouets et à la puériculture Salle des fêtes Vesly

Foire aux jouets et à la puériculture Salle des fêtes Vesly dimanche 9 novembre 2025.

Foire aux jouets et à la puériculture

Salle des fêtes Rue de l’Ormetel Vesly Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :
2025-11-09

Buvette et restauration sur place.   .

Salle des fêtes Rue de l’Ormetel Vesly 27870 Eure Normandie +33 6 44 12 43 28 

English : Foire aux jouets et à la puériculture

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Foire aux jouets et à la puériculture Vesly a été mis à jour le 2025-10-02 par Vexin Normand Tourisme