Foire aux jouets et à l’Enfance Place du 8 Mai 1945 Cabannes

Dimanche 14 septembre 2025 de 9h à 18h. Place du 8 Mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

Foire aux jouets et à l’Enfance à Cabannes.

C’est le rendez-vous incontournable pour les familles et les chineurs ! Ne manquez pas la Foire aux Jouets et à l’Enfance qui se tiendra au Centre Socio-Culturel de Cabannes.

Que vous cherchiez des jouets d’occasion pour vos enfants, des trésors de collection ou simplement une sortie en famille, vous trouverez votre bonheur.



Buvette et petite restauration sur place. Diverses animations.



Renseignements et réservations de 18h et 20h.

Arrivée des exposants à partir de 7h. .

Place du 8 Mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 41 48 45 76

English :

Toy and Children’s Fair in Cabannes.

German :

Foire aux jouets et à l’Enfance (Spielzeug- und Kindermesse) in Cabannes.

Italiano :

Fiera del giocattolo e del bambino a Cabannes.

Espanol :

Feria del Juguete y del Niño en Cabannes.

