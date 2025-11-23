Foire aux jouets Rue Henri Matisse Montivilliers
Foire aux jouets Rue Henri Matisse Montivilliers dimanche 23 novembre 2025.
Foire aux jouets
Rue Henri Matisse Christian Gand Montivilliers Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Date(s) :
2025-11-23
L’Afga organise sa foire aux jouets. Venez vendre, échanger, acheter des jeux, jouets et livres pour enfants. .
Rue Henri Matisse Christian Gand Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 56 90
English : Foire aux jouets
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Foire aux jouets Montivilliers a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie