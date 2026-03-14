Foire aux Livres 2026 Montreuil-sur-Mer
Foire aux Livres 2026 Montreuil-sur-Mer dimanche 17 mai 2026.
Foire aux Livres 2026
Place Darnétal Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Foire aux livres
Dimanche 17 mai
Place Darnétal Montreuil
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17e édition à Montreuil-sur-Mer, organisée par Christophe Testu et l’Union Commerciale Montreuilloise.
Nous retrouverons également avec grand plaisir la calèche d’Amandine les 14,15,16 et 17 mai pour de belles promenades en ville, offertes par l’Union Commerciale !
Crédit Boutiques et Marchés du Montreuillois .
Place Darnétal Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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L’événement Foire aux Livres 2026 Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-05 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer