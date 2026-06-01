Foire aux livres à Crépon Salle du conseil Crépon

Crépon

Foire aux livres à Crépon

Salle du conseil 2 Route d’Arromanches Crépon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Venez faire vos provisions de lecture pour cet été et nous rencontrer autour de la table gourmande traditionnelle. La foire aux livres de Crépon attend les amoureux de la lecture !

Venez faire vos provisions de lecture pour cet été et nous rencontrer autour de la table gourmande traditionnelle. La foire aux livres de Crépon attend les amoureux de la lecture ! .

Salle du conseil 2 Route d’Arromanches Crépon 14480 Calvados Normandie boiteahistoirescrepon@gmail.com

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English : Foire aux livres à Crépon

Come and stock up on your summer reading and meet us around the traditional gourmet table. The Crépon book fair awaits all book lovers!

L’événement Foire aux livres à Crépon Crépon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Gold Beach