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Foire aux livres à Crépon Salle du conseil Crépon

Foire aux livres à Crépon Salle du conseil Crépon dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Salle du conseil

Adresse : 2 Route d'Arromanches

Ville : 14480 Crépon

Département : Calvados

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Crépon

Foire aux livres à Crépon

Salle du conseil 2 Route d’Arromanches Crépon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Venez faire vos provisions de lecture pour cet été et nous rencontrer autour de la table gourmande traditionnelle. La foire aux livres de Crépon attend les amoureux de la lecture !
Venez faire vos provisions de lecture pour cet été et nous rencontrer autour de la table gourmande traditionnelle. La foire aux livres de Crépon attend les amoureux de la lecture !   .

Salle du conseil 2 Route d’Arromanches Crépon 14480 Calvados Normandie   boiteahistoirescrepon@gmail.com

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English : Foire aux livres à Crépon

Come and stock up on your summer reading and meet us around the traditional gourmet table. The Crépon book fair awaits all book lovers!

L’événement Foire aux livres à Crépon Crépon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Gold Beach