Foire aux Livres à La Ménitré La Ménitré

Foire aux Livres à La Ménitré

Espace Pessard La Ménitré Maine-et-Loire

Début : 2025-11-09 09:30:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-09

Foire aux livres à la Ménitré

25ème Foire aux livres, aux disques musicaux et aux jeux de société.

L’évènement permet aux exposants (non professionnels) de venir mettre à disposition des visiteurs des milliers de livres, disques et jeux à la vente. L’association invite également quelques écrivains à venir présenter, vendre et dédicacer leurs ouvrages. .

Espace Pessard La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 13 61 80 37

English :

Book fair in La Ménitré

German :

Buchmesse in La Ménitré

Italiano :

Fiera del libro a La Ménitré

Espanol :

Feria del libro en La Ménitré

