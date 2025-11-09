Foire aux Livres à La Ménitré La Ménitré
Foire aux Livres à La Ménitré
Espace Pessard La Ménitré Maine-et-Loire
Début : 2025-11-09 09:30:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
2025-11-09
Foire aux livres à la Ménitré
25ème Foire aux livres, aux disques musicaux et aux jeux de société.
L’évènement permet aux exposants (non professionnels) de venir mettre à disposition des visiteurs des milliers de livres, disques et jeux à la vente. L’association invite également quelques écrivains à venir présenter, vendre et dédicacer leurs ouvrages. .
Espace Pessard La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 13 61 80 37
English :
Book fair in La Ménitré
German :
Buchmesse in La Ménitré
Italiano :
Fiera del libro a La Ménitré
Espanol :
Feria del libro en La Ménitré
