FOIRE AUX LIVRES Automne 2025 Gymnase de Fontaine Ecu Besançon vendredi 10 octobre 2025.

Gymnase de Fontaine Ecu 28 Rue de Fontaine Écu Besançon Doubs

Début : 2025-10-10 10:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12

Seront proposés, à petits prix, des livres d’occasion pour adultes et enfants. (Ainsi que des CD, DVD et vinyles)

Littérature, Biographies, Policiers, Science fiction, Sciences et médecine, Nature animaux, Humour, BD, Vie pratique, Politique économie, Langues, Psycho-socio-philo, Cuisine-diététique, Formation enseignement, Histoire,Religions Spiritualités, Arts ciné, Beaux livres, Classiques-poésie , Sports-jeux-aventure, géographie-tourisme, Livres régionaux, Livres enfants … .

Gymnase de Fontaine Ecu 28 Rue de Fontaine Écu Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 15 44 46 communication@besancon.sosamitie.org

