Foire aux livres Centre des congrès Atria Belfort

Centre des congrès Atria Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Début : 2025-10-16

fin : 2025-11-09

2025-10-16

La foire aux livres est l’une des plus grandes de l’Est de la France. Plus de 280 000 livres, neuf ou d’occasion, sont mis en vente. Tous les week-ends, de nombreuses animations sont au rendez-vous et en lien avec le mois du livre, programmation des bibliothèques belfortaines. Une semaine est consacrée à la littérature jeunesse. Au programme techniques de gravure et d’estampes, expositions, initiation à la reliure, séances de dédicaces, salon des auteurs régionaux… .

