Foire aux livres Bibliothèque de Bosc Guérard 76710 Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Foire aux livres Bibliothèque de Bosc Guérard 76710 Bosc-Guérard-Saint-Adrien vendredi 3 octobre 2025.

Foire aux livres Vendredi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque de Bosc Guérard 76710 Seine-Maritime

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Le vendredi 3 octobre de 16 h a 19 h

Mini Foire aux livres à 1€

Des livres Enfants et Adultes : Albums, Romans, Policiers…

Un large choix qui permetra à tous de s’evader dans la lecture

Bibliothèque de Bosc Guérard 76710 Route de Tendos Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 Seine-Maritime Normandie

Le vendredi 3 octobre de 16 h a 19 h

Marion BULLOT