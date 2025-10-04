FOIRE AUX LIVRES Bibliothèque Polonaise de Paris Paris

La Bibliothèque Polonaise de Paris participe

pour la première fois aux Journées Nationales

des Bibliothèques, BIBLIS EN FOLIES ! Nous invitons les petits et les grands à participer à la foire aux livres de nos fonds.

Bibliothèque Polonaise de Paris 6 quai d’Orléans Paris 75004 Quartier Les Îles Paris Île-de-France + 33 1 55 42 83 83 https://ibpp.eu/fr/ La Bibliothèque Polonaise de Paris (BPP) est le plus ancien lieu de ce type hors des frontières polonaises. Créée par les émigrés polonais en 1838, elle est située depuis 1853 dans l’hôtel particulier du 6, Quai d’Orléans, sur l’Ile Saint-Louis, au cœur de Paris et à proximité de la cathédrale Notre-Dame.

Y sont rassemblés notamment de nombreux imprimés, journaux, revues, brochures, libelles, manuscrits, collections cartographiques, gravures, peintures, sculptures ou encore photographies, transmis à la Bibliothèque par plusieurs générations d’émigrés. On y conserve, entre autres, d’anciens imprimés datés des XVIe et XVIIe siècles, les archives des soulèvements nationaux polonais et de la Grande Émigration, ainsi que l’héritage des militants pour l’indépendance en exil.

La Bibliothèque possède les plus importantes collections, archives et souvenirs de Mickiewicz et de Chopin, ainsi que d’autres artistes, à l’instar d’Olga Boznańska et de Bolesław Biegas, comprenant des œuvres et documents signés de leurs mains. C’est un lieu de ressources inestimables pour les chercheurs s’intéressant au XIXe siècle, ainsi que pour les historiens de la littérature, de la culture et de l’art des XIXe et XXe siècles. Bus : 63, 67, 86, 87 | Métro : Saint-Paul (1),

Cité (4), Pont Marie (7), Maubert-Mutualité (10)

| RER : Saint-Michel Notre-Dame (B et C).

