Foire aux livres – Bucey-en-Othe, 25 mai 2025 09:00, Bucey-en-Othe.

Aube

Foire aux livres 4 rue du Stade Bucey-en-Othe Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-05-25 09:00:00

fin : 2025-05-25 13:00:00

2025-05-25

2025-05-29

2025-05-31

Retrouvez des milliers de livres en bon état, anciens et contemporains, rangés et classés selon les thèmes les plus divers ; une précision les ouvrages et collections s’adressent à toutes les tranches d’âge.



Un agréable parcours parmi les livres…au 4 rue du stade à Bucey-en-Othe. .

4 rue du Stade

Bucey-en-Othe 10190 Aube Grand Est +33 6 07 36 19 42 atelamaube@gmail.com

