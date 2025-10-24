Foire aux livres Charleville-Mézières

Foire aux livres Charleville-Mézières vendredi 24 octobre 2025.

Foire aux livres

Salle Nevers Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-24

L’association caritative Saint Vincent de Paul organise une grande foire aux livres pour venir en aide aux personnes en grande précarité. Cette 20e édition se tiendra salle NEVERS à Charleville Mézières les :Vendredi 24 octobre 2025 de 13 h à 20 hSamedi 25 octobre 2025 de 9 h à 19 hDimanche 26 octobre 2025 de 9 h à 17 hL’entrée est gratuite et se fera place Nevers.

.

Salle Nevers Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 00

English :

The Saint Vincent de Paul charity association is organizing a major book fair to help people in dire need. This 20th edition will be held at the Salle NEVERS in Charleville Mézières on:Friday, October 24, 2025 from 1 pm to 8 pmSaturday, October 25, 2025 from 9 am to 7 pmSunday, October 26, 2025 from 9 am to 5 pmEntrance is free and will be at Place Nevers.

German :

Die Wohltätigkeitsorganisation Saint Vincent de Paul organisiert eine große Büchermesse , um Menschen in großer Not zu helfen. Diese 20. Ausgabe findet im Saal NEVERS in Charleville Mézières statt und zwar am:Freitag, den 24. Oktober 2025 von 13 bis 20 UhrSamstag, den 25. Oktober 2025 von 9 bis 19 UhrSonntag, den 26. Oktober 2025 von 9 bis 17 UhrDer Eintritt ist frei und erfolgt auf dem Place Nevers.

Italiano :

L’associazione caritativa Saint Vincent de Paul organizza una grande fiera del libro per aiutare le persone in situazioni molto precarie. Questa ventesima edizione si terrà presso la Salle Nevers di Charleville Mézières venerdì 24 ottobre 2025 dalle 13.00 alle 20.00 sabato 25 ottobre 2025 dalle 9.00 alle 19.00 domenica 26 ottobre 2025 dalle 9.00 alle 17.00 L’ingresso è gratuito e si trova in Place Nevers.

Espanol :

La asociación caritativa San Vicente de Paúl organiza una gran feria del libro para ayudar a personas en situación muy precaria. Esta 20ª edición se celebrará en la Salle Nevers de Charleville Mézières el:viernes 24 de octubre de 2025 de 13:00 a 20:00 horasSábado 25 de octubre de 2025 de 9:00 a 19:00 horasDomingo 26 de octubre de 2025 de 9:00 a 17:00 horasLa entrada es gratuita y será en la Place Nevers.

L’événement Foire aux livres Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-10-07 par Ardennes Tourisme