Foire aux livres

Salle Nevers Place Nevers Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

Des livres à tout petit prix pour une grande cause La santé mentale, grande cause nationale 2026.vendredi 10 avril 2026 : 13 h 30 20 h,samedi 11 avril 2026 : 9 h 20 h,dimanche 12 avril 2026 : 9 h 17 h

.

Salle Nevers Place Nevers Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Books at low prices for a great cause: Mental health, great national cause 2026.Friday, April 10, 2026: 1:30 pm to 8 pm,Saturday, April 11, 2026: 9 am to 8 pm,Sunday, April 12, 2026: 9 am to 5 pm 17 h

L’événement Foire aux livres Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-03-05 par Ardennes Tourisme