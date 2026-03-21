Foire aux livres

Salle de réunion Pôle multiservices Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-03-24

La médiathèque des Coteaux du Blanzacais organise sa vente de livres & CD à petits prix… Vente d’ouvrages retirés des étagères de la médiathèque (romans, BD, CD, documentaires, livres jeunesse). A partir de 1€. On vous y attend nombreux !

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Salle de réunion Pôle multiservices Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93 mediathequeblanzac@cdc4b.com

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English : Foire aux livres

The Coteaux du Blanzacais Media Library is hosting a sale of books and CDs at low prices… We’re selling items removed from the library’s shelves (novels, comic books, CDs, documentaries, and children’s books). Prices start at €1. We hope to see many of you there!

L’événement Foire aux livres Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Sud Charente