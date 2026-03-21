Foire aux livres Coteaux-du-Blanzacais
Foire aux livres Coteaux-du-Blanzacais mardi 24 mars 2026.
Foire aux livres
Salle de réunion Pôle multiservices Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-03-24
La médiathèque des Coteaux du Blanzacais organise sa vente de livres & CD à petits prix… Vente d’ouvrages retirés des étagères de la médiathèque (romans, BD, CD, documentaires, livres jeunesse). A partir de 1€. On vous y attend nombreux !
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Salle de réunion Pôle multiservices Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93 mediathequeblanzac@cdc4b.com
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English : Foire aux livres
The Coteaux du Blanzacais Media Library is hosting a sale of books and CDs at low prices… We’re selling items removed from the library’s shelves (novels, comic books, CDs, documentaries, and children’s books). Prices start at €1. We hope to see many of you there!
L’événement Foire aux livres Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Sud Charente