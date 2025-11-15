Foire aux Livres d’Amnesty International Rue des Stades Beauvallon

Foire aux Livres d’Amnesty International

Rue des Stades Espace Robert Freyss Beauvallon Drôme

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

2025-11-15

14ème Foire aux Livres d’occasion, près de 30 000 ouvrages proposés à prix très réduits par l’association Amnesty International de Valence.

Rue des Stades Espace Robert Freyss Beauvallon 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes valence@amnestyfrance.fr

English :

14th Foire aux Livres d?occasion, nearly 30,000 books on sale at very low prices, organized by Amnesty International Valence.

German :

14. Foire aux Livres d’occasion, fast 30.000 Bücher werden von der Organisation Amnesty International de Valence zu stark reduzierten Preisen angeboten.

Italiano :

la 14a Foire aux Livres d’occasion (fiera del libro usato), con quasi 30.000 libri in offerta a prezzi fortemente ridotti, organizzata dall’associazione Amnesty International di Valence.

Espanol :

14ª edición de la Feria del Libro de Ocasión, con cerca de 30.000 libros a precios muy reducidos, organizada por la asociación Amnistía Internacional, con sede en Valence.

