Foire aux Livres d’Amnesty International Rue des Stades Beauvallon
Foire aux Livres d’Amnesty International Rue des Stades Beauvallon samedi 15 novembre 2025.
Foire aux Livres d’Amnesty International
Rue des Stades Espace Robert Freyss Beauvallon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-15
14ème Foire aux Livres d’occasion, près de 30 000 ouvrages proposés à prix très réduits par l’association Amnesty International de Valence.
.
Rue des Stades Espace Robert Freyss Beauvallon 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes valence@amnestyfrance.fr
English :
14th Foire aux Livres d?occasion, nearly 30,000 books on sale at very low prices, organized by Amnesty International Valence.
German :
14. Foire aux Livres d’occasion, fast 30.000 Bücher werden von der Organisation Amnesty International de Valence zu stark reduzierten Preisen angeboten.
Italiano :
la 14a Foire aux Livres d’occasion (fiera del libro usato), con quasi 30.000 libri in offerta a prezzi fortemente ridotti, organizzata dall’associazione Amnesty International di Valence.
Espanol :
14ª edición de la Feria del Libro de Ocasión, con cerca de 30.000 libros a precios muy reducidos, organizada por la asociación Amnistía Internacional, con sede en Valence.
L’événement Foire aux Livres d’Amnesty International Beauvallon a été mis à jour le 2025-10-24 par Valence Romans Tourisme