Foire aux livres d’amnesty international Espca multifonctionnel Thionville

Foire aux livres d’amnesty international

Espca multifonctionnel 14 Route du Buchel Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-13 13:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Vente de livres d’occasion organisée par et au profit d’Amnesty International roman, poches, livres enfants etc…)

Ateliers pour enfants, mercredi et samedi après- midi.

Vous pouvez nous aider en faisant don de vos livres toute l’année.Tout public

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Espca multifonctionnel 14 Route du Buchel Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 34 21 10 thionville@amnestyfrance.fr

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English :

Second-hand book sale organized by and for the benefit of Amnesty International: novels, paperbacks, children’s books, etc.)

Children’s workshops on Wednesday and Saturday afternoons.

You can help us by donating your books all year round.

L’événement Foire aux livres d’amnesty international Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME