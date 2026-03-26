Foire aux livres d’amnesty international Espca multifonctionnel Thionville
Foire aux livres d’amnesty international Espca multifonctionnel Thionville mercredi 13 mai 2026.
Foire aux livres d’amnesty international
Espca multifonctionnel 14 Route du Buchel Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-13 13:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Vente de livres d’occasion organisée par et au profit d’Amnesty International roman, poches, livres enfants etc…)
Ateliers pour enfants, mercredi et samedi après- midi.
Vous pouvez nous aider en faisant don de vos livres toute l’année.Tout public
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Espca multifonctionnel 14 Route du Buchel Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 34 21 10 thionville@amnestyfrance.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Second-hand book sale organized by and for the benefit of Amnesty International: novels, paperbacks, children’s books, etc.)
Children’s workshops on Wednesday and Saturday afternoons.
You can help us by donating your books all year round.
L’événement Foire aux livres d’amnesty international Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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