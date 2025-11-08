FOIRE AUX LIVRES DE LA CHANDELEUR Merville

FOIRE AUX LIVRES DE LA CHANDELEUR

SALLES JOSEPH BON & JULIEN NAUDIN Merville Haute-Garonne

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

2026-01-31

Une foire aux livres est organisée à l’occasion de la Chandeleur, par l’association l’Autan et l’Harmattan .

Vous y trouverez toutes sortes de livres, qui ont été données, et sont vendus au profit de l’envoi d’autres livres au Burkina Faso.

Vous pouvez également déposer des livres au profit de l’association.

Vous retrouverez sur place des boissons et des crêpes sucrées. .

SALLES JOSEPH BON & JULIEN NAUDIN Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

English :

The Autan et l’Harmattan association is organizing a book fair to mark Candlemas.

German :

Anlässlich von Lichtmess findet ein Büchermarkt statt, der von der Vereinigung l’Autan et l’Harmattan organisiert wird.

Italiano :

L’associazione Autan et l’Harmattan organizza una fiera del libro in occasione della Candelora.

Espanol :

La asociación Autan et l’Harmattan organiza una feria del libro con motivo de la Candelaria.

