[Foire aux livres] Salle Paul Eluard Dieppe

Salle Paul Eluard / Rue Thiers Dieppe Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 09:00:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

2026-01-24

Organisée par l’association Les Amys du Vieux Dieppe , cette foire aux livres vous permettra peut-être de découvrir de nouvelles œuvres ! .

Salle Paul Eluard / Rue Thiers Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

