[Foire aux livres] Salle Paul Eluard Dieppe
[Foire aux livres] Salle Paul Eluard Dieppe samedi 24 janvier 2026.
[Foire aux livres]
Salle Paul Eluard / Rue Thiers Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-24 09:00:00
fin : 2026-01-25 17:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Organisée par l’association Les Amys du Vieux Dieppe , cette foire aux livres vous permettra peut-être de découvrir de nouvelles œuvres ! .
Salle Paul Eluard / Rue Thiers Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 16 30 77
English : [Foire aux livres]
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement [Foire aux livres] Dieppe a été mis à jour le 2025-11-11 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie