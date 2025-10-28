Foire aux livres d’occasion CAPVERN LES BAINS Capvern

Foire aux livres d’occasion

CAPVERN LES BAINS 300 rue des thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-28 10:00:00

fin : 2025-10-28 12:00:00

2025-10-28

Foire aux livres d’occasion et petit déjeuner littéraire à la bibliothèque pour tous à Capvern les Bains.

CAPVERN LES BAINS 300 rue des thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 98 08 80

English :

Second-hand book fair and literary breakfast at the library in Capvern les Bains.

German :

Gebrauchtbuchmesse und literarisches Frühstück in der Bibliothek für alle in Capvern les Bains.

Italiano :

Fiera del libro usato e colazione letteraria presso la biblioteca di Capvern les Bains.

Espanol :

Feria del libro de ocasión y desayuno literario en la biblioteca de Capvern les Bains.

