Foire aux livres d'occasion ESPACE CROZE rue de Croze Pertuis vendredi 17 octobre 2025.

Foire aux livres d’occasion

Du vendredi 17 au samedi 18 octobre 2025 de 10h à 19h.

Dimanche 19 octobre 2025 de 10h à 12h. ESPACE CROZE rue de Croze (ancienne chapelle de l'hopital) Pertuis Vaucluse

Vente de livres d’occasion de tous les genres et dans tous les domaines le 17,18 et 19 Octobre 2025.

La foire aux livres d’Amnesty est un évènement habituel que guettent les amateurs de livres à très petits prix. Cette année encore ces amateurs ne seront pas déçus. En effet, le choix de livres est impressionnant des milliers de livres qui couvrent tous les genres et tous les domaines. Cerise sur le gâteau, quelques trouvailles liées aux livres et des éléments de décoration originaux complèteront cette offre.

La foire aux livres d'Amnesty est aussi et surtout une bonne cause. C'est une occasion de soutenir une organisation porteuse de paix qui défend les droits humains fondamentaux et est forte de 10 millions de personnes sur tous les continents. Bienvenus à tous.

ESPACE CROZE rue de Croze (ancienne chapelle de l'hopital) Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur pertuis@amnestyfrance.fr

English:

Sale of second-hand books in all genres and fields on October 17, 18 and 19, 2025.

German:

Verkauf von gebrauchten Büchern aller Art und aus allen Bereichen am 17., 18. und 19. Oktober 2025.

Italiano:

Vendita di libri usati di tutti i generi e in tutti i settori il 17, 18 e 19 ottobre 2025.

Espanol:

Venta de libros de segunda mano de todos los géneros y ámbitos los días 17, 18 y 19 de octubre de 2025.

