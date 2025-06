FOIRE AUX LIVRES DU SECOURS CATHOLIQUE – Saint-Martin-de-Londres 21 juin 2025 07:00

Hérault

FOIRE AUX LIVRES DU SECOURS CATHOLIQUE 7 plan du Claustre Saint-Martin-de-Londres Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Journée du Livre à Saint Martin de Londres rencontre et échanges avec des auteurs, séances de dédicaces, ateliers pour enfants, lectures et animations musicales.

Vente de livres et stand de crêpes.

Une ambiance conviviale au Secours Catholique

Une occasion unique de découvrir et d’acheter des ouvrages variés tout en partageant un moment chaleureux et festif.

7 plan du Claustre

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 6 27 52 65 46 equipe.stmartindelondres.340@secours-catholique.org

English :

Book Day in Saint Martin de Londres: meet and chat with authors, book signings, children’s workshops, readings and musical entertainment.

Book sales and pancake stand.

A friendly atmosphere at Secours Catholique

A unique opportunity to discover and buy a variety of books while sharing a warm and festive moment.

German :

Journée du Livre (Tag des Buches) in Saint Martin de Londres: Treffen und Austausch mit Autoren, Signierstunden, Workshops für Kinder, Lesungen und musikalische Darbietungen.

Verkauf von Büchern und Crêpes-Stand.

Eine gesellige Atmosphäre bei der Secours Catholique

Eine einzigartige Gelegenheit, verschiedene Bücher zu entdecken und zu kaufen und dabei einen herzlichen und festlichen Moment zu teilen.

Italiano :

Giornata del libro a Saint Martin de Londres: incontri con gli autori, firme di libri, laboratori per bambini, letture e intrattenimento musicale.

Vendita di libri e bancarella di frittelle.

Un’atmosfera amichevole al Secours Catholique

Un’occasione unica per scoprire e acquistare una varietà di libri condividendo un momento di calore e di festa.

Espanol :

Día del Libro en San Martín de Londres: encuentro y charla con autores, firmas de libros, talleres infantiles, lecturas y animación musical.

Venta de libros y puesto de tortitas.

Ambiente acogedor en el Secours Catholique

Una oportunidad única para descubrir y comprar una gran variedad de libros mientras se comparte un momento cálido y festivo.

L’événement FOIRE AUX LIVRES DU SECOURS CATHOLIQUE Saint-Martin-de-Londres a été mis à jour le 2025-06-13 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP