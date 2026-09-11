Foire aux livres en soutien à Amnesty International Salle Dumas Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Foire aux livres en soutien à Amnesty International

Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Le Groupe Amnesty International de Bar-le-Duc / Commercy organise son habituelle Foire aux Livres, en faveur des droits humains.

Vous trouverez de nombreux ouvrages : romans, documentaires, livres pour enfants, de poche ou policiers, livres scolaires… à tout petits prix !

Les membres du groupe vous proposeront des pétitions pour celles et ceux dont les droits fondamentaux sont bafoués. Des articles d’Amnesty seront aussi proposés à la vente.

Le groupe d’Amnesty sera aussi heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 26 61 33 39

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English :

The Amnesty International Group of Bar-le-Duc / Commercy is organizing its annual Book Fair in support of human rights.

You’ll find a wide variety of books: novels, non-fiction, children’s books, paperbacks, mystery novels, school textbooks… all at very low prices!

Group members will have petitions available for those whose fundamental rights are being violated. Amnesty merchandise will also be on sale.

The Amnesty group will also be happy to welcome new volunteers.

Admission is free.

L’événement Foire aux livres en soutien à Amnesty International Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE