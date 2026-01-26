Foire aux livres et aux collections Espace Clara Clères
Foire aux livres et aux collections Espace Clara Clères dimanche 1 mars 2026.
Espace Clara Côte du Mont Blanc Clères Seine-Maritime
Début : 2026-03-01 09:00:00
fin : 2026-03-01 17:30:00
2026-03-01
Le club des ainés clérois vous donne rendez-vous pour à l’espace Clara de Clères dimanche 1er mars pour sa foire aux livres, collections et objets de vitrine.
Partez à la recherches de nouvelles pièces pour vos collections, que ce soit de cartes postales, timbres, livres anciens et bien d’autres encore.
Buvette sur place.
Venez nombreux ! .
Espace Clara Côte du Mont Blanc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 47 82 02 76 lesainesclerois@gmail.com
