Foire aux livres et aux disques – Omonville-La-Petite La Hague, 5 juillet 2025 14:00, La Hague.

Manche

Foire aux livres et aux disques Omonville-La-Petite Hameau Les Henry La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-07-05 17:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Ventes de livres et de disques d’occasion par des exposants amateurs, organisée par l’association Saint-Martin Animation d’Omonville-la-Petite. Buvette sur place. Réservée aux non-professionnels. Sous chapiteau. Tables fournies.

Ventes de livres et de disques d’occasion par des exposants amateurs, organisée par l’association Saint-Martin Animation d’Omonville-la-Petite. Buvette sur place. Réservée aux non-professionnels. Sous chapiteau. Tables fournies. .

Omonville-La-Petite Hameau Les Henry

La Hague 50440 Manche Normandie +33 6 81 59 46 37

English : Foire aux livres et aux disques

Sale of second-hand books and records by amateur exhibitors, organized by the association Saint-Martin Animation d’Omonville-la-Petite. Refreshments on site. Reserved for non-professionals. Under big top. Tables provided.

German :

Verkauf von gebrauchten Büchern und Schallplatten durch Amateuraussteller, organisiert von der Vereinigung Saint-Martin Animation in Omonville-la-Petite. Erfrischungsgetränke vor Ort. Nur für nicht-professionelle Anbieter. In einem Festzelt. Tische werden gestellt.

Italiano :

Vendita di libri e dischi usati da parte di espositori amatoriali, organizzata dall’associazione Saint-Martin Animation d’Omonville-la-Petite. Rinfresco in loco. Riservato ai non professionisti. Sotto il tendone. Tavoli forniti.

Espanol :

Venta de libros y discos de segunda mano por parte de expositores aficionados, organizada por la asociación Saint-Martin Animation d’Omonville-la-Petite. Refrescos in situ. Reservado a los no profesionales. Bajo carpa. Mesas a disposición.

L’événement Foire aux livres et aux disques La Hague a été mis à jour le 2025-05-24 par OT Cotentin