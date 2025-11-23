Foire aux livres et disques d’occasion

34 Boulevard des Capucines Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

La compagnie des Arts présente la 11ème foire des livres et disques le 23 novembre 2025 de 10h à 18h à l’Athyrium.

Pour toutes informations et réservations, contacter la Compagnie des Arts

Téléphone 05.65.67.22.70

Courriel jeansalabert@orange.fr .

34 Boulevard des Capucines Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 25 00

English :

La compagnie des Arts presents the 11th Book and Record Fair on November 23, 2025 from 10am to 6pm at the Athyrium.

German :

Die Compagnie des Arts präsentiert die 11. Bücher- und Schallplattenmesse am 23. November 2025 von 10.00 bis 18.00 Uhr im Athyrium.

Italiano :

La Compagnie des Arts presenta l’11ª Fiera del libro e del disco il 23 novembre 2025 dalle 10.00 alle 18.00 presso l’Athyrium.

Espanol :

La Compagnie des Arts presenta la 11ª Feria del Libro y del Disco el 23 de noviembre de 2025 de 10.00 a 18.00 h en el Athyrium.

L’événement Foire aux livres et disques d’occasion Onet-le-Château a été mis à jour le 2025-11-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)