Foire aux livres et multicollection Bourg-Fidèle

Foire aux livres et multicollection Bourg-Fidèle dimanche 5 octobre 2025.

Foire aux livres et multicollection

Salle Antoine de Croy Bourg-Fidèle Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Ensemble pour Aurélien et Jason organise sa foire aux livres et multicollection. Vous y trouverez des livres, revues, BD, Vinyles, Capsules, DVD, VHS Bon accueil assuré avec un café offertEntrée libre de 9h à 17h.

.

Salle Antoine de Croy Bourg-Fidèle 08230 Ardennes Grand Est +33 6 30 51 86 33 ensembleaurelienjason@gmail.com

English :

Ensemble pour Aurélien et Jason is organizing its book and multicollection fair. You’ll find books, magazines, comics, vinyls, capsules, DVDs and VHS. A warm welcome awaits you, with complimentary coffeeFree admission from 9am to 5pm.

German :

Der Verein Ensemble pour Aurélien et Jason organisiert einen Bücher- und Multisammlungsmarkt. Sie finden dort Bücher, Zeitschriften, Comics, Vinyl, Kapseln, DVDs, VHS Guter Empfang mit einem kostenlosen KaffeeEintritt frei von 9 bis 17 Uhr.

Italiano :

L’Ensemble pour Aurélien et Jason organizza la sua fiera del libro e della multicollection. Troverete libri, riviste, fumetti, vinili, capsule, DVD e VHS. Sarete accolti calorosamente e vi sarà offerto un caffèIngresso gratuito dalle 9.00 alle 17.00.

Espanol :

Ensemble pour Aurélien et Jason organiza su feria del libro y la multicolección. Encontrarás libros, revistas, cómics, vinilos, cápsulas, DVD y VHS. Te darán una calurosa bienvenida y te ofrecerán caféEntrada gratuita de 9:00 a 17:00 h.

L’événement Foire aux livres et multicollection Bourg-Fidèle a été mis à jour le 2025-09-13 par Ardennes Tourisme