Foire aux livres et multicollection Bourg-Fidèle dimanche 5 octobre 2025.
Foire aux livres et multicollection
Salle Antoine de Croy Bourg-Fidèle Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Ensemble pour Aurélien et Jason organise sa foire aux livres et multicollection. Vous y trouverez des livres, revues, BD, Vinyles, Capsules, DVD, VHS Bon accueil assuré avec un café offertEntrée libre de 9h à 17h.
Salle Antoine de Croy Bourg-Fidèle 08230 Ardennes Grand Est +33 6 30 51 86 33 ensembleaurelienjason@gmail.com
English :
Ensemble pour Aurélien et Jason is organizing its book and multicollection fair. You’ll find books, magazines, comics, vinyls, capsules, DVDs and VHS. A warm welcome awaits you, with complimentary coffeeFree admission from 9am to 5pm.
German :
Der Verein Ensemble pour Aurélien et Jason organisiert einen Bücher- und Multisammlungsmarkt. Sie finden dort Bücher, Zeitschriften, Comics, Vinyl, Kapseln, DVDs, VHS Guter Empfang mit einem kostenlosen KaffeeEintritt frei von 9 bis 17 Uhr.
Italiano :
L’Ensemble pour Aurélien et Jason organizza la sua fiera del libro e della multicollection. Troverete libri, riviste, fumetti, vinili, capsule, DVD e VHS. Sarete accolti calorosamente e vi sarà offerto un caffèIngresso gratuito dalle 9.00 alle 17.00.
Espanol :
Ensemble pour Aurélien et Jason organiza su feria del libro y la multicolección. Encontrarás libros, revistas, cómics, vinilos, cápsulas, DVD y VHS. Te darán una calurosa bienvenida y te ofrecerán caféEntrada gratuita de 9:00 a 17:00 h.
