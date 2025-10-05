Foire aux Livres et Multicollection salle antoine de croy Bourg-Fidèle

EPAJ organise sa traditionnelle bourse aux livres le dimanche 5 octobre de 9h00 à 17h00 ! Salle Antoine de Croy à Bourg Fidèle

Venez faire le plein de Bouquins à prix mini : 1 € les romans à dévorer au coin du feu durant les longues soirées d’hivers

Et pour les collectionneurs : vous trouverez sans doutes de bonnes affaires dans la multicollection : capsules, fêves, vinyls, objets anciens, etc…

La Team vous délivrera , comme à son habitude, un accueil formidable et son traditionnel petit café

Venez nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-05T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-05T17:00:00.000+02:00

1

06.30.51.86.33

salle antoine de croy 08230 bourg-fidèle Bourg-Fidèle 08230 Ardennes