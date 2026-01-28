Foire aux livres et multimédias d’occasion La Force

Foire aux livres et multimédias d’occasion

Espace socio culturel La Force Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

La commune de La Force accueille une foire aux livres et aux multimédias d’occasion le dimanche 1er février 2026, de 9h à 18h, à l’Espace socio-culturel.

Cet événement est l’occasion idéale de chiner livres, CD, DVD et autres supports multimédias à petits prix, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Une petite restauration ainsi qu’une buvette seront proposées sur place tout au long de la journée.

La foire est organisée par l’association EV3 Ensemble, Vivre et Vieillir au Village.

L’inscription est obligatoire pour les exposants. .

Espace socio culturel La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 43 03 19 ev3laforce@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

