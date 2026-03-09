Foire aux livres et repas tête de veau Vers l’abbaye Saint-Laurent-l’Abbaye

Foire aux livres et repas tête de veau

Saint-Laurent-l'Abbaye Nièvre

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-12

Le comité des fêtes vous propose une foire aux livres d’occasion, disques et jouets anciens, toute la journée, dans le bourg. Un repas tête de veau vous est également proposé (cuisiné par le Vieux Pressoir, sur réservation au 07.69.72.73.69). .

+33 6 07 91 49 95 cf.sla@orange.fr

