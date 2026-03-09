Foire aux livres et repas tête de veau Vers l’abbaye Saint-Laurent-l’Abbaye
Foire aux livres et repas tête de veau Vers l’abbaye Saint-Laurent-l’Abbaye dimanche 12 avril 2026.
Foire aux livres et repas tête de veau
Vers l’abbaye Le bourg Saint-Laurent-l’Abbaye Nièvre
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Le comité des fêtes vous propose une foire aux livres d’occasion, disques et jouets anciens, toute la journée, dans le bourg. Un repas tête de veau vous est également proposé (cuisiné par le Vieux Pressoir, sur réservation au 07.69.72.73.69). .
Vers l’abbaye Le bourg Saint-Laurent-l’Abbaye 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 91 49 95 cf.sla@orange.fr
English : Foire aux livres et repas tête de veau
