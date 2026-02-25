Foire aux livres GALAN Galan

Foire aux livres

GALAN A la salle des fêtes de Galan Galan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

2026-03-01

Foire aux lovres, vinyles, CD, cassettes audio et vidéo, vieux postes, tourne-disques… Organisée par l’ADMR du Territoire de Galan.

Renseignements et réservation du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h au 05 62 99 77 27 ou 06 88 58 29 61.

Fair for lovres, vinyl records, CDs, audio and video cassettes, old radios, record players… Organized by ADMR du Territoire de Galan.

Information and bookings Monday to Friday, 9.30am to 12.30pm and 2pm to 5pm, on 05 62 99 77 27 or 06 88 58 29 61.

