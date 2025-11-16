Foire aux livres gratuits à Crépon

Salle du conseil Crépon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

La foire aux livres gratuits de Crépon attend les amoureux de la lecture !

Salle du conseil Crépon 14480 Calvados Normandie boiteahistoirescrepon@gmail.com

English : Foire aux livres gratuits à Crépon

Crépon’s free book fair awaits book lovers!

German : Foire aux livres gratuits à Crépon

Die kostenlose Büchermesse in Crépon wartet auf Leseliebhaber!

Italiano :

Il Salone del libro gratuito di Crépon aspetta tutti gli amanti dei libri!

Espanol :

La feria del libro gratuita de Crépon espera a todos los amantes de la lectura

L’événement Foire aux livres gratuits à Crépon Crépon a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Gold Beach