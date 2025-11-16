Foire aux livres gratuits à Crépon Crépon
Salle du conseil Crépon Calvados
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
La foire aux livres gratuits de Crépon attend les amoureux de la lecture !
Salle du conseil Crépon 14480 Calvados Normandie boiteahistoirescrepon@gmail.com
English : Foire aux livres gratuits à Crépon
Crépon’s free book fair awaits book lovers!
German : Foire aux livres gratuits à Crépon
Die kostenlose Büchermesse in Crépon wartet auf Leseliebhaber!
Italiano :
Il Salone del libro gratuito di Crépon aspetta tutti gli amanti dei libri!
Espanol :
La feria del libro gratuita de Crépon espera a todos los amantes de la lectura
