Foire aux livres gratuits à Crépon Salle du conseil municipal Crépon

Foire aux livres gratuits à Crépon

Salle du conseil municipal Mairie, 2 route d’Arromanches Crépon Calvados

La Boîte à Histoires de Crépon vous propose une fin de journée l’eau à la bouche avec une lecture à haute voix sur le thème de l’art de la gastronomie en littérature. Venez parler de vos goûts culinaires et déguster des mots et des mets.

Salle du conseil municipal Mairie, 2 route d’Arromanches Crépon 14480 Calvados Normandie boiteahistoirescrepon@gmail.com

English : Foire aux livres gratuits à Crépon

La Boîte à Histoires de Crépon invites you to an end-of-day mouth-watering reading on the theme of the art of gastronomy in literature. Come and talk about your culinary tastes and enjoy words and food.

