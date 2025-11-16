Foire aux livres

Salle des Loisirs La Celle-Dunoise Creuse

Tarif : – –

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Venez chiner à la foire aux livres et découvrir la perle rare.

Salle des loisirs, sur place buvette gâteaux. De 9h à 17h .

Salle des Loisirs La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 37 50 77

L’événement Foire aux livres La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2025-10-31 par Creuse Tourisme