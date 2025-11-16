Foire aux livres La Celle-Dunoise
Foire aux livres La Celle-Dunoise dimanche 16 novembre 2025.
Foire aux livres
Salle des Loisirs La Celle-Dunoise Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Venez chiner à la foire aux livres et découvrir la perle rare.
Salle des loisirs, sur place buvette gâteaux. De 9h à 17h .
Salle des Loisirs La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 37 50 77
English :
German :
Italiano :
Espanol : Foire aux livres
L’événement Foire aux livres La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2025-10-31 par Creuse Tourisme