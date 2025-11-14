FOIRE AUX LIVRES Langres
FOIRE AUX LIVRES Langres vendredi 14 novembre 2025.
FOIRE AUX LIVRES
Salle Jean Favre Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-14 2025-11-15
Tout public
Organisé par Amnesty International Pays de Langres
Avec:
– Artisans du Monde
– Le Secours Populaire
– Le Conseil citoyens du Pays de Langres
– Liens 52 .
Salle Jean Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 03 17 langres@amnestyfrance.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement FOIRE AUX LIVRES Langres a été mis à jour le 2025-11-08 par Antenne du Pays de Langres