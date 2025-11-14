Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FOIRE AUX LIVRES Langres

FOIRE AUX LIVRES Langres vendredi 14 novembre 2025.

Salle Jean Favre Langres Haute-Marne

Gratuit
Entrée libre

Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-16

2025-11-14 2025-11-15

Tout public
Organisé par Amnesty International Pays de Langres
Avec:
– Artisans du Monde
– Le Secours Populaire
– Le Conseil citoyens du Pays de Langres
– Liens 52   .

Salle Jean Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 03 17  langres@amnestyfrance.fr

