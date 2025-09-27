Foire aux livres Le Faouët

Foire aux livres Le Faouët samedi 27 septembre 2025.

10 rue du Presbytère Le Faouët Morbihan

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Vente de livres à tout tout, petit prix !!!!!

Romans, BD, albums…

Moment convivial et en famille

à la ludothèque / Entrée gratuite /14h-18h .

10 rue du Presbytère Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 36 96

